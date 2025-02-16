Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Москве

В столице в ближайшие дни будет холодно. Пик похолодания в средней полосе России ожидается в первую половину следующей недели, в воскресенье, 16 февраля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии