Глава ростовского ГУФСИН и его заместитель подали в отставку после инцидента с захватом заложников в СИЗО

В ходе служебной проверки, проведенной в связи с захватом заложников в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, принято решение об увольнении четырех сотрудников.
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