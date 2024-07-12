Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Кто такая, эта Троянова, очередная "звезда" известных лишь немногим сериалов? Мне лично вообще фиолетово, что она там...Актрису Яну Троян...
  • Eduard
    Почему эта шмара вообще его имела?У меня нет гражданства Казахстана и не будит никогда!Богатейшая женщин...
  • Виктор Тимошевский
    У Ябидона явно ассоциации с воином Апокалипсиса. Сдает дед с каждым днем. Заждались его уже в Аду черти с жаровней.А ...Байден снова попы...

Глава ростовского ГУФСИН и его заместитель подали в отставку после инцидента с захватом заложников в СИЗО

Глава ростовского ГУФСИН и его заместитель подали в отставку после инцидента с захватом заложников в СИЗО

В ходе служебной проверки, проведенной в связи с захватом заложников в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, принято решение об увольнении четырех сотрудников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх