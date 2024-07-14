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SHOT: загадочное отравление 19 детей произошло в крымском лагере

SHOT: загадочное отравление 19 детей произошло в крымском лагере

Telegram-канал SHOT сообщил, что в лагере «Юность» в Евпатории внезапно заболели 19 детей. По данным канала, у всех были симптомы пищевого отравления: головные боли, боли в животе и тошнота, однако неизвестно, что именно повлияло на произошедшее.

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