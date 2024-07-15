Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на покровском направлении

В ведомстве проинформировали об интенсивных боях на кураховском, торецком и харьковском направлениях Наиболее напряженная ситуация для украинской армии в данный момент сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
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