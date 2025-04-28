Посольство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших в Ванкувере

Место происшествия. Обложка © Х / Sarbraj Singh Kahlon Посольство РФ в Канаде проверяет данные о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате ЧП с наездом автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере.
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