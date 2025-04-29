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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бессмертный полк» перед матчами РПЛ и Кубка, «Питтсбург» расстался с Салливаном, блэкаут на теннисе в Мадриде, новый камбэк «Трактора», клубный ЧМ на Okko и другие новости

1. РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Екатерина Гусева исполнит песню «Нам нужна одна победа» перед игрой «Спартак» – «Динамо», Денис Майданов споет на матче «Локомотив» – «Ростов».

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