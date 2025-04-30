Как повреждение мозга влияет на импульсивность и подверженность социальному влиянию?

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, проливает свет на то, как повреждение медиальной префронтальной коры (MPFC) мозга влияет на импульсивность и восприимчивость к импульсивному поведению окружающих.
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