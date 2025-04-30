МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Как повреждение мозга влияет на импульсивность и подверженность социальному влиянию?

Как повреждение мозга влияет на импульсивность и подверженность социальному влиянию?

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, проливает свет на то, как повреждение медиальной префронтальной коры (MPFC) мозга влияет на импульсивность и восприимчивость к импульсивному поведению окружающих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх