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Закон и Порядок

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Саудовская Аравия в режиме повышенной боевой готовности

Саудовская Аравия в режиме повышенной боевой готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия привела силы в режим боевой готовности из-за Йемена Саудовская Аравия и хуситы в Йемене были близки к заключению мира в продолжающейся с 2015 года войне, но после гибели четырех своих солдат Эр-Рияд привел армию в режим боевой готовности.

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