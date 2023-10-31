Саудовская Аравия в режиме повышенной боевой готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия привела силы в режим боевой готовности из-за Йемена Саудовская Аравия и хуситы в Йемене были близки к заключению мира в продолжающейся с 2015 года войне, но после гибели четырех своих солдат Эр-Рияд привел армию в режим боевой готовности.