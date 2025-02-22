Друзья, давайте поговорим о деньгах! О больших деньгах. О тех 14 миллиардах долларов, которые потеряли популярные западные бренды… Удар по карману: как уход западных брендов из России обернулся 14-миллиардными потерями .
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