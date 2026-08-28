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ИА Регнум

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Последствия инсульта стали причиной смерти генерала Младича

Последствия инсульта стали причиной смерти генерала Младича

Бывший командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич умер от последствий инсульта. Подробности сообщило издание Informer.

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