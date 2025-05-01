Знамя над Рейхстагом, за которым три человеческие судьбы: как сложилась жизнь Егорова, Кантарии, Береста и их потомков Ольга БезродняяСобытие 30 апреля 1945 года в Берлине с водружением знамени на крыше Рейхстага осталось знаковым, но что произошло с теми, кто его устанавливал: Егоровым, Кантарии, Берестом и их потомками через многие годы.