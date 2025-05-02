В ЕС напомнили Киеву о старых обязательствах на фоне ресурсной сделки с США

Еврокомиссия заявила, что соглашение между США и Украиной по недрам не вызывает у них опасений. При этом Брюссель ожидает, что Киев продолжит выполнять свои обязательства перед ЕС, в частности, в рамках меморандума о взаимопонимании по стратегическим ресурсам, действующего с 2021 года.