В ЕС напомнили Киеву о старых обязательствах на фоне ресурсной сделки с США

Еврокомиссия заявила, что соглашение между США и Украиной по недрам не вызывает у них опасений. При этом Брюссель ожидает, что Киев продолжит выполнять свои обязательства перед ЕС, в частности, в рамках меморандума о взаимопонимании по стратегическим ресурсам, действующего с 2021 года.
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