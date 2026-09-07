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Царьград

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Парашютистка из Великобритании выжила в падении с 3000 метров

Парашютистка из Великобритании выжила в падении с 3000 метров

35-летняя британская парашютистка Холли Уиффен выжила после потерями сознания на высоте 3,7 км во время прыжка 7 августа вблизи Ноттингема.

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