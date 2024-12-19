А это, кстати, "украденные" дети. Приезжали недавно в Мариуполь поздравить их с наступающим Новым годом.
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А это, кстати, "украденные" дети. Приезжали недавно в Мариуполь поздравить их с наступающим Новым годом.