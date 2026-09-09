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Путин и Трамп провели переговоры, боец ВСУ записал видео с призывом к протесту против Зеленского: главное за сутки

Путин и Трамп провели переговоры, боец ВСУ записал видео с призывом к протесту против Зеленского: главное за сутки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, в Минобороны РФ отчитались о возобновлении массированных ударов по тыловым объектам Украины, а украинский боец 41-й бригады записал видео с призывом к протесту и сообщил о давлении на него после критики Зеленского.

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