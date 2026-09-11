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Царьград

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В Краснодаре появится сквер памяти лётчиков с самолётом МиГ-29

В Краснодаре появится сквер памяти лётчиков с самолётом МиГ-29

На этой неделе Александр Трубилин, представляющий в Законодательном Собрании Краснодарского края интересы жителей региона, провёл встречу с инициативной группой из района Сады Калинина, входящего в Прикубанский внутригородской округ Краснодара.

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