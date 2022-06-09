"Закрыть все магазины": владельцы Huawei приняли неожиданное решение для всех россиян

"Закрыть все магазины": владельцы Huawei приняли неожиданное решение для всех россиян

Известная китайская компания Huawei начала закрывать торговые точки в России. Сейчас из 19 магазинов пекратили свою работу четыре.

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