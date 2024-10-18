В Новокиевском Доме культуры прошел второй отборочный тур смотра-конкурса художественной самодеятельности "Семья - источник вдохновения".
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В Новокиевском Доме культуры прошел второй отборочный тур смотра-конкурса художественной самодеятельности "Семья - источник вдохновения".