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"Оставили без воды, еды и света": Терпение африканцев лопнуло, французским послам не до смеха

"Оставили без воды, еды и света": Терпение африканцев лопнуло, французским послам не до смеха

А тем временем назрел интересный вопрос: сможет ли французский посол в Нигере выжить без воды, еды и электричества? Власти Нигера вырубили электричество и отключили воду в посольстве Франции после того, как посол отказался покинуть страну.

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Комментарии
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Vasiliy
Столько веков грабили, унижали, убивали, а теперь-то на что рассчитывают?
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