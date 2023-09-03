"Оставили без воды, еды и света": Терпение африканцев лопнуло, французским послам не до смеха

А тем временем назрел интересный вопрос: сможет ли французский посол в Нигере выжить без воды, еды и электричества? Власти Нигера вырубили электричество и отключили воду в посольстве Франции после того, как посол отказался покинуть страну.
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