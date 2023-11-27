«СПБ Биржа» планирует определить механизмы возврата клиентам активов, не попавших под ограничения - основные события 27 ноября

В понедельник, 27 ноября, «Аэрофлот» проведет заседание совета директоров. На повестке сразу несколько вопросов, среди которых внесение изменений в договор с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в рамках реализации долгосрочной программы перевозок.