Глеб Никитин провел заседание комиссии Госсовета по экологическому благополучию в рамках Невского международного экоконгресса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге провел заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экологическое благополучие», которую он возглавляет.
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