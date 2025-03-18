Шарль Жозеф де Линь. Молодость «Принца Европы»

Портрет молодого Шарля де Линя Сегодня мы поговорим о Шарле де Лине – человеке, знакомством с которым гордились многие известные люди: монархи, писатели и философы, знаменитые авантюристы вроде Джакомо Казановы.
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