SCMP сообщила об опасениях Запада из-за сближения Малайзии с Россией и КНР

Дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и его недавний визит в Москву вызвали опасения у США и других западных стран, связанных со сближением Малайзии с Россией и Китаем в стремлении противостоять США.
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