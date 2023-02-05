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В России утвержден график выпуска и распределения жилищных сертификатов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов, в их смогут получить более 2,5 тысячи россиян в этом году, в том числе вынужденные переселенцы и военнослужащие, сообщает пресс-служба кабмина.

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