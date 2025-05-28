📹❗️Очередной "геранеподобный" малозаметный БПЛА-"камикадзе" ВСУ «Батяр» запущен в производство. Об этом заявила украинская компания-разработчик DeepStrikeTech.
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📹❗️Очередной "геранеподобный" малозаметный БПЛА-"камикадзе" ВСУ «Батяр» запущен в производство. Об этом заявила украинская компания-разработчик DeepStrikeTech.