LCI: теория Кутузова в действии — план ВСУ по Курску не работает

Украина пытается представить наступление на Курск как «историю успеха», однако чем глубже на российскую территорию заходят её войска, тем больше возможностей их атаковать или окружить, рассказали эксперты в эфире LCI.
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