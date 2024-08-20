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  • Алексей Камышов
    Зато у тебя вместо мозгов — дерьмо. И ты этим даже гордишься. 🤣ВСУ под Курском д...
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LCI: теория Кутузова в действии — план ВСУ по Курску не работает

LCI: теория Кутузова в действии — план ВСУ по Курску не работает

Украина пытается представить наступление на Курск как «историю успеха», однако чем глубже на российскую территорию заходят её войска, тем больше возможностей их атаковать или окружить, рассказали эксперты в эфире LCI.

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