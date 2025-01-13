Безос уверен: Маск не использует связи с Трампом для влияния на Blue Origin

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что не ожидает от Илона Маска, главы SpaceX, использования отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом для ослабления позиций его компании Blue Origin в космической отрасли.
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