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Баранец объяснил провал истребителя США F-35

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями» объяснил, почему американского истребителя F-35C, на разработку которого были потрачены сотни миллионов долларов, рухнул в воду, не сумев приземлиться на палубу авианосца.

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