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Газета.ру

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Разведка США утверждала о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

Разведка США утверждала о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

Американское разведывательное сообщество в 2020 году докладывало, что Россия якобы рассчитывает на переизбрание республиканца Дональда Трампа на посту президента США и ведет кампанию против его соперника демократа Джо Байдена.

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