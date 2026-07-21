Европейские страны разрабатывают дальнобойную ракету Deep Precision Strike к 2034 году

Десять европейских стран, возглавляемых Великобританией и Германией, объединились для участия в программе Deep Precision Strike (DPS) по разработке новой дальнобойной крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 километров, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на осведомленные источники.