Европейские страны разрабатывают дальнобойную ракету Deep Precision Strike к 2034 году

Десять европейских стран, возглавляемых Великобританией и Германией, объединились для участия в программе Deep Precision Strike (DPS) по разработке новой дальнобойной крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 километров, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии