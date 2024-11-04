В США обозначили планы Трампа по решению конфликта на Украине. Какой ультиматум он поставит?

Hill: Трамп может закончить украинский конфликт ультиматумом Путину и Зеленскому Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, убеждены журналисты издания The Hill.
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