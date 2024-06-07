РБК: блогеры попросили Госдуму не ограничивать рекламу в Facebook и Instagram

"Ассоциация блогеров и агентств" попросила заместителя главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Антона Горелкина не ограничивать рекламные интеграции в заблокированных социальных сетях Instagram и Facebook.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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