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ЦСКА выиграл 9-й матч подряд, команда Никитина идет 2-й на Западе. У «Салавата» 3 поражения кряду и 5-е место на Востоке

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» (3:1) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Игоря Никитина продлила победную серию до 9 игр.

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