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Сомнолог Черкасова объяснила, почему люди видят яркие сны

Сомнолог Черкасова объяснила, почему люди видят яркие сны

Некоторые люди часто видят интересные, продолжительные и "яркие" сны. Обычно они связаны с воспоминаниями о прошедшем дне, которые откладываются в краткосрочной памяти, объяснила сомнолог София Черкасова.

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