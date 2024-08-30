Сомнолог Черкасова объяснила, почему люди видят яркие сны

Некоторые люди часто видят интересные, продолжительные и "яркие" сны. Обычно они связаны с воспоминаниями о прошедшем дне, которые откладываются в краткосрочной памяти, объяснила сомнолог София Черкасова.
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