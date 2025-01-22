Samsung S Pen стал заурядным стилусом в Galaxy S25 Ultra — функции «волшебной палочки» Air a...

Samsung S Pen стал заурядным стилусом в Galaxy S25 Ultra — функции «волшебной палочки» Air action больше нетSamsung сократила функциональность стилуса S Pen для Galaxy S25 Ultra по сравнению с пером для Galaxy S24 Ultra и других предшественников.
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