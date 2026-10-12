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Первая фигурантка дела о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ приговорена к четырем годам колонии

Первая фигурантка дела о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ приговорена к четырем годам колонии

Басманный районный суд Москвы приговорил Эльвиру Смирнову, проходившую по делу о поставках некачественных сухих пайков для Вооруженных сил России, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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