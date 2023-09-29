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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Бост продолжит карьеру в «Метрополитане»

Разыгрывающий Ди Бост (33 года, 188 см) перешел в «Метрополитан», заключив контракт до конца ноября. Бост призван заменить травмированного Джордана Теодора.

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