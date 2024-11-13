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Царьград

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Британский эксперт признал неприятную для Запада правду о коллапсе в России

Британский эксперт признал неприятную для Запада правду о коллапсе в России

Меркурис убеждён, что коллапса в России не будет ни завтра, ни через десять летКоллективный Запад 10 лет назад рассчитывал, что его санкции задушат Россию, но этого так и не произошло.

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