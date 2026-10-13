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Царьград

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Спасатели Беларуси разобрали завалы и утечку аммиака на «Скале-2026»

Спасатели Беларуси разобрали завалы и утечку аммиака на «Скале-2026»

Белорусская делегация на учении «Скала-2026» занималась разведкой зон разрушений и участвовала в ликвидации разгерметизации цистерны с аммиаком, осложнённой заблокированными в пассажирском вагоне пострадавшими.

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