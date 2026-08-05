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Украинский экс-министр: Европейские армии будут бессильны перед Россией

Украинский экс-министр: Европейские армии будут бессильны перед Россией

Китай отговорил Россию от использования ядерного оружия в Европе. Об этом бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент .

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