Украинский экс-министр: Европейские армии будут бессильны перед Россией

Китай отговорил Россию от использования ядерного оружия в Европе. Об этом бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент .
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