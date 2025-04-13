Вышло большое обновление WhatsApp: сканер документов, мероприятие и не только

Теперь с помощью WhatsApp можно сканировать документы и организовывать встречи. Никита Лактюшин Редактор новостей Hi-Tech Mail Апрельское обновление WhatsAppИсточник: Пресс-служба WhatsApp Команда WhatsApp представила масштабное обновление мессенджера.
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