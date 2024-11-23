Минобороны: ВС РФ уничтожили на земле самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также военнослужащим и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах.
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