Минобороны: ВС РФ уничтожили на земле самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также военнослужащим и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах.