Чемпионат Италии. «Торино» выиграл у «Удинезе», «Верона» победила «Эмполи»

В 13-м туре Серии А в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука крупно обыграла «Специю» (5:2), «Ювентус» на выезде обыграл «Лацио» (2:0), «Фиорентина» обыграла «Милан» (4:3).

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