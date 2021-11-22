Чемпионат Италии. «Торино» выиграл у «Удинезе», «Верона» победила «Эмполи»

В 13-м туре Серии А в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука крупно обыграла «Специю» (5:2), «Ювентус» на выезде обыграл «Лацио» (2:0), «Фиорентина» обыграла «Милан» (4:3).
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