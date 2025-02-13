WSJ: Китай направил Вашингтону предложение провести саммит лидеров США и России

Чиновники Китайской Народной Республики направили Вашингтону предложение провести саммит лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации и содействовать миротворчеству после возможного перемирия на Украине.
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