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Аргументы недели

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WSJ: Китай направил Вашингтону предложение провести саммит лидеров США и России

WSJ: Китай направил Вашингтону предложение провести саммит лидеров США и России

Чиновники Китайской Народной Республики направили Вашингтону предложение провести саммит лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации и содействовать миротворчеству после возможного перемирия на Украине.

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