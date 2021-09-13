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Подозреваемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье задержали

Подозреваемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье задержали

Следователи задержали двух иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

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