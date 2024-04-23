Кубань может стать территорией развития хмелеводства в России

Кубань может стать территорией развития хмелеводства в РоссииЧетверть общих объемов потребления пива в России приходится на пятерку регионов-лидеров, в которую вошел Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Свердловская область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии