Живая Кубань
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Живая Кубань

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Кубань может стать территорией развития хмелеводства в России

Кубань может стать территорией развития хмелеводства в России

Кубань может стать территорией развития хмелеводства в РоссииЧетверть общих объемов потребления пива в России приходится на пятерку регионов-лидеров, в которую вошел Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Свердловская область.

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