Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Группа ВТБ сообщила о чистой прибыли по МСФО за 7 месяцев 2026 года в размере 265,6 млрд рублей. Возврат на капитал составил 16,2%, чистая процентная маржа восстановилась до 2,6% против 1,1% годом ранее.