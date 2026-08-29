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Орловские новости

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Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Банки наращивают долю корпоративного кредитования

Группа ВТБ сообщила о чистой прибыли по МСФО за 7 месяцев 2026 года в размере 265,6 млрд рублей. Возврат на капитал составил 16,2%, чистая процентная маржа восстановилась до 2,6% против 1,1% годом ранее.

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