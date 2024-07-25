Польша ожидает нового притока украинских беженцев осенью и зимой из-за российских ударов

Польские власти прогнозируют новый приток украинских беженцев осенью и зимой этого года. Это связано с продолжением военных операций России на территории Украины, которые приводят к разрушению критически важных объектов инфраструктуры, таких как энергоснабжение, отопление и транспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии