ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо заниматься культурно-просветительской работой среди кишлачного населения. Возможно даже создать министерство, вы...Мы дальше играем ...
  • Владимир Нелюбин
    Очки наденьте..и увидите заводы работающие ..и трусы с носками сделаные в России..Экономика, глупцы...
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"Крестопад" открывает "ящик Пандоры"

"Крестопад" открывает "ящик Пандоры"

Абсолютно дикая история произошла в Москве — на Белорусской двое мигрантов избили офицера Росгвардии за.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Русские сегодня в числе самых бедных, униженных и бесправных.
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21 час.
Леонид Руси
Это деверсия педерастов-сатанистов против православия. Видимо им за это хорошо платят пиндосы.
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20 час.
Валерий Дюков
да это точно приэтой власти добра ждать нечего, они живут одним днём в Стране что будет завтро низнают .......
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12 час.

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