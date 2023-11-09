Абсолютно дикая история произошла в Москве — на Белорусской двое мигрантов избили офицера Росгвардии за.
"Крестопад" открывает "ящик Пандоры"
Комментарии
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Александр Зиборов
Русские сегодня в числе самых бедных, униженных и бесправных.
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21 час.
Леонид Руси
Это деверсия педерастов-сатанистов против православия. Видимо им за это хорошо платят пиндосы.
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20 час.
Валерий Дюков
да это точно приэтой власти добра ждать нечего, они живут одним днём в Стране что будет завтро низнают .......
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12 час.
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