Daily Express узнал об отказе компании из Норвегии от поставок топлива ВМС США

Топливная компания Haltbakk Bunkers из Норвегии отказалась заправлять корабли Военно-морских сил (ВМС) США после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме.
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